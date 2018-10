Borsa, Milano scivola con banche

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Avvio di seduta debole per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che arretra dello 0,7% appesantito ancora una volta dai bancari. Lo spread btp-bund si mantiene attorno ai 280 punti mentre gli investitori restano scettici sulle stime di crescita rivelate ieri dal governo per il triennio 2019-2021, ben al di sopra del consensus di Bloomberg.

Scivolano Mps (-2,5%), Ubi e Banco Bpm (-2,1%), davanti a Intesa (-1,9%), Bper e Mediobanca (-1,4%) e Unicredit (-1,1%), con gli investitori preoccupati anche per una stretta fiscale sul settore. Pesante Leonardo (-2,5%), con i petroliferi Saipem (-1,95%) e Tenaris (-1,8%). Maglia nera del listino è però Stm (-2,4%), che risente del crollo dei tecnologici in scia alle tensioni Usa-Cina. In netta controtendenza l'Eni (+1,09%), grazie a un report di Bofa-Merrill Lynch, e Moncler (+1,16%).

Continua a correre Astaldi, sospesa al rialzo (+9%), in scia al possibile interesse di Salini Impregilo (-2,65%).