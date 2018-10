Borsa Milano peggiore Europa, spread 287

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Piazza Affari resta il peggior listino d'Europa, con il Ftse Mib che cede l'1,2%. Maglia nera anche per i titoli di Stato italiani, che scendono più di tutti gli altri bond governativi. Lo spread Btp-Bund tocca i 287 punti base, con il rendimento dei decennali italiani che sale al 3,4%.

In rosso anche le altre Borse europee, con Londra che cede lo 0,6%, Francoforte lo 0,5% e Parigi lo 0,3%, appesantite dalle tensioni Usa-Cina, dalle vendite sui tecnologici e sui titoli delle materie prime. I mercati sono in attesa dei dati Usa sulla disoccupazione, attesa in calo al 3,8%.

Tra gli investitori restano i timori per la manovra italiana, che si fonda su previsioni di crescita che battono qualsiasi stima, ricorda Deutsche Bank, mentre per l'anno prossimo il deficit resta al 2,4%. "Gli investitori stanno leggendo le proiezioni e ci sono più domande che risposte", commenta un analista di Danske Bank. Sul calo dei Btp pesano anche i volumi sottili, inferiori del 60% alla media degli ultimi 10 giorni.