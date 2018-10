Borsa: Milano in calo con Saipem, banche

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Piazza Affari chiude la settimana in rosso così come il resto delle Piazze europee appesantite dalle tensioni Usa-Cina, dalle vendite sui tecnologici e sui titoli delle materie prime. Tra gli investitori restano poi i timori per la manovra italiana con il deficit indicato al 2,4%. Mentre lo spread chiude sotto i 285 punti. Scivolano Saipem (-4,38%) e Stm (-4,92%). Male Leonardo (-3,18%), che teme tagli alla spesa militare da parte del governo. Giù tutte le banche con Banco Bpm (-2%), Intesa (-3%), Unicredit (-1,46%). Continua la corsa di Astaldi (+12,7%) con il mercato che crede nell'intervento di un cavaliere bianco che potrebbe essere Salini-Impregilo (-2,6%).

Maglia rosa del listino è Mediaset (+1,44%). Marginali Eni (-0,06%) e Tim (+0,08%) cui Fitch ha confermato il rating ma tagliato l'outlook a negativo. Scivola la Juve (-9,9%) che risente della accuse di stupro a Cristiano Ronaldo e che l'attaccante respinge in toto.