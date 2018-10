Borsa: Europa debole, Milano la peggiore

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Primi scambi in rosso per le Borse europee che risentono delle tensioni tra Usa e Cina all'origine del crollo dei titoli tecnologi e della chiusura in rosso di Wall Street e dei listini asiatici. Milano indossa la maglia nera (-0,9%), davanti a Francoforte (-0,5%), Londra (-0,5%) e Parigi (-0,3%). Gli investitori sono cauti anche sull'Italia, con le stime di crescita contenute nel Def decisamente più ottimistiche di quello che è il consensus tra gli economisti. "Questo dimostra che una possibile soluzione non arriverà a breve e che le possibilità di un taglio del rating crescono" ha commentato a Bloomberg, Diego Fernandez, capo investimenti di A&G Banca Privada. Lo spread intanto sale a 282 punti base, con Citi che vede il rischio di quota 350 a causa del braccio di ferro con la Ue sulla manovra.

Scivolano i titoli dei semiconduttori (-1,5% l'indice Dj Stoxx di settore), con Stm (-3,2%) e Asm (-2,5%). Male anche le auto (-1,2%) e i minerari (-2,7%).