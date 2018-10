Borsa: Europa conferma calo,Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Le Borse europee si confermano in rosso dopo l'apertura in calo di Wall Street. Milano (-1,3%) è la peggiore seguita da Londra (-1,13%) e Francoforte (-0,96%).

Parigi cede lo 0,83% e Madrid lo 0,63%. Il Vecchio Continente è appesantito dalle tensioni Usa-Cina, dalle vendite sui tecnologici e sui titoli delle materie prime. Tra gli investitori restano poi i timori per la manovra italiana, che si fonda su previsioni di crescita che battono qualsiasi stima, ricorda Deutsche Bank, mentre per l'anno prossimo il deficit resta al 2,4%. Lo spread tra btp e bund si muove in area 285 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,4%. L'euro è sotto 1,15 dollari. A Piazza Affari continuano a scivolare Saipem (-4,7%) e Stm (-4,3%). Leonardo lascia il 3,7% sui timori di tagli alla spesa militare da parte del governo. Male tutte le banche con Intesa che perde il 3,35%. Acquisti su Mediaset (+0,99%), Eni (+0,74%) e Tim (+0,73%). Astaldi in asta con un calo teorico del 2,55%.