Bloomberg vs Governo, Pil non oltre 1,2%

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - La manovra del governo si basa su obiettivi di crescita che appaiono troppo ottimistici e che rischiano di far deragliare gli obiettivi di riduzione del debito nel caso in cui non si realizzassero. E' quanto rileva l'agenzia Bloomberg, che sottolinea come la media delle previsioni di crescita raccolte nel suo consensus non superi l'1,2%, a fronte del +1,5%, +1,6% e +1,4% previsto dal governo per il prossimo triennio. Ancora più tiepide, ricorda l'agenzia economica internazionale, le stime dell'Fmi (1,1% nel 2019, +0,9% nel 2020 e +0,8% nel 2021).

"Mentre le previsioni del governo sono sempre ottimistiche, queste stime lasciano trasparire un significativo rischio di scostamento fiscale in caso di rallentamento economico", avverte Axel Botte, strategist di Ostrum Asset management.