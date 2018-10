Spread chiude poco sotto 280. Chiusura debole per Piazza Affari

Lo spread tra Btp e Bund chiude poco sotto la soglia dei 280 punti base, segnando un calo a 279,5 punti base rispetto ai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,32%.

Chiusura debole per Piazza Affari in attesa della presentazione del documento di aggiornamento al Def in Parlamento e sulla scia del calo di Wall Street e delle altre Borse europee, per i timori di un rialzo della Fed sui tassi il mese prossimo dopo dati macroeconomici Usa migliori delle attese. Nella norma gli scambi, per 2 miliardi di euro di controvalore, in calo a 279,5 punti lo spread secondo la piattaforma Bloomberg. Sotto pressione Moncler (-5,61%) insieme ai rivali europei dopo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa cinese su controlli per chi acquista beni di lusso. Bene i bancari Intesa (+2,5%), Banco Bpm (+0,82%) e Unicredit (+0,64%), spinti dal calo dello spread, e Tim (+2,12%) insieme alle Tlc europee. Difficoltà per Brembo (-3,39%) e per Pirelli (-3,32%%), dopo il calo della raccomandazione a 'neutral' da Ubs e con la fine del vincolo a non vendere per Camfin, che però non verrà sciolta. Rally di Astaldi (+29,6%) su ipotesi di un interesse di Salini Impregilo (+0,69%).