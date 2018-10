Petrolio in calo a 76,22 dollari

(ANSA) - ROMA 4 OTT - Quotazioni del petrolio in ribasso sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti cedono 19 centesimi a 76,22 dollari al barile. Il greggio arresta così la sua corsa che lo aveva portato ai massimi da 4 anni sull'onda delle sanzioni Usa all'Iran. In calo anche il Brent che cede lo 0,2% a 86,13 dollari al barile.