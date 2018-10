Moscovici: 'Ue rischia di implodere con Salvini e Le Pen'. Conte: 'Istituzioni europee siano più populiste'

"Il partito socialista non ha misurato la sfida esistenziale a cui deve far fronte l'Europa. Per la prima volta nella storia, la sua esistenza è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Viktor Orban": lo dice il commissario Pierre Moscovici, annunciando che non si candiderà con il Partito socialista francese alle prossime elezioni europee. "In un momento simile - ha aggiunto - bisogna promuovere l'unità di un'Europa potente, più integrata. Non è il momento di indietreggiare o tergiversare".

In un'intervista al quotidiano Le Monde, il commissario ha detto che "si ha la sensazione che a vincere siano sempre gli stessi, quelli del nord, e a perdere quelli del sud. Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sostiene - sono figli delle diseguaglianze e delle divergenze, il che non giustifica i loro eccessi. Nella zona euro bisogna ricostruire convergenza, abbiamo bisogno di uno strumento di politica economica dinamico e redistributivo".

E Moscovici ribadisce il concetto in un messaggio destinato al suo blog. "L'Europa è a un bivio: se non facciamo niente, gli Orban, i Salvini, i Kaczyinski, i Le Pen disegneranno un'Europa dove la giustizia e la stampa saranno sotto controllo, gli stranieri stigmatizzati, le minoranze minacciate. Populisti per gli uni, nazionalisti per gli altri, tutti questi leader di estrema destra sono per me i nemici delle democrazie aperte e liberali che abbiamo costruito dal 1945 per garantire la pace".

"Le istituzioni europee dovrebbero essere più populiste, cercando di cogliere meglio le istanze delle genti", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo così a una domanda sulle 'accuse' rivolte all'esecutivo. "Le istituzioni europee - ha affermato ancora Conte - dovrebbero considerare che si è venuta a creare una frattura tra loro e i cittadini".