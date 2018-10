Manovra: LE MISURE PER 21,5 MLD, da reddito a pensioni

Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. E' quanto punta a impegnare il governo nella prossima manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo Chigi.



Ecco una tabella con i principali interventi e i relativi costi finanziari previsti.





MISURE IMPEGNO PREVISTO

IN MILIARDI

-----------------------------------------------------------

- Reddito e pensioni di Cittadinanza 9,0

- Quota 100 per superamento l.Fornero 7,0

- Rafforzamento dei centri per l'impiego 1,0

- Flat tax 2,0

- assunzioni forze dell'ordine 1,0

- indennizzi per i truffati delle banche 1,5

- ONERI PER INTERESSI SUL DEBITO - Nel 2018 gli "oneri per interessi" sul debito "sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11 punti percentuali di Pil)". E' quanto si legge . Vista la "traslazione verso l'alto della curva dei rendimenti, che che su alcune scadenze eccede un punto percentuale" la spesa per il prossimo anno è cifrata ora a "3,6 punti di Pil" contro i "3,5 del Def". Rispetto ad aprile la spesa "crescerebbe di 0,2 punti di Pil nel 2020 e di 0,3 nel 2021".

- COPERTURE DA TAGLI DETRAZIONI E PIÙ ACCONTI TASSE - Potrebbero tornare ad aumentare gli acconti delle imposte sui redditi e insieme ai tagli degli sconti fiscali finanziare parte della copertura della manovra. "Ulteriori aumenti di gettito proverranno da modifiche di regimi agevolativi, detrazioni fiscali e percentuali di acconto d'imposta", si legge nella Nota di aggiornamento al Def. Nel recente passato gli acconti, ora al 98% per l'Irpef e al 100% per l'Ires, erano stati aumentati: nel 2013 al 100% per l'Irpef, al 101% per l'Ires e al 110% per l'Irap, con un maggior gettito stimato a 2,6 miliardi dalla Cgia di Mestre.

- TAGLI ALLE SPESE DEI MINISTERI - Per assicurare le coperture delle nuove politiche previste nella manovra 2019 "si opereranno tagli alle spese dei ministeri e altre revisioni di spesa per circa lo 0,2% del Pil". Lo si legge nella Nota di aggiornamento al Def trasmessa ieri alle Camere. I fondi attualmente destinati al Reddito di Inclusione verranno utilizzati per coprire parte del costo del Reddito di Cittadinanza, mentre a fronte della flat tax per gli autonomi e il taglio dell'Ires sugli utili reinvestisti, si prevede l'abrogazione dell'Iri (che doveva entrare in vigore nel 2019) e dell'Ace.

- PRIVATIZZAZIONI La stima di riduzione del rapporto debito/pil nel 2020, "incorpora l'ipotesi di introiti da privatizzazioni e da altri proventi finanziari per circa lo 0,3 per cento del PIL", che equivale a circa 10 miliardi, "in entrambi gli anni 2019 e 2020".