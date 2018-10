Borsa: Tokyo, chiusura in calo (-0,56%)

(ANSA) - TOKYO, 04 OTT - La Borsa di Tokyo azzera i guadagni di inizio seduta e conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi dell'indice, non lontano dai massimi in 27 anni.

Il Nikkei cede lo 0,56% a quota 23.975,62, lasciando sul terreno 135 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 114,30, e sulla moneta unica a un valore di 131,20.