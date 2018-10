Borsa: Milano riduce calo (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Riduce il calo Piazza Affari dopo l'avvio debole di Wall Street. L'indice Ftse Mib cede lo 0,1% a 20.714, mentre lo spread Btp/Bund oscilla intorno a quota 280 punti. Acquisti sui bancari Intesa (+2%) e Unicredit (+0,7%), mentre Tim sale del 2%. Sotto pressione Moncler (-4,15%) insieme agli altri titoli del settore in Europa, dopo indiscrezioni di stampa in Cina relative a possibili controlli su chi acquista beni di lusso. Difficoltà per Pirelli (-3%), dopo il calo della raccomandazione a 'neutral' da parte di Ubs e nel giorno del decadimento del vincolo a non vendere azioni per Camfin, che però non verrà sciolta. Prosegue lo stop al rialzo per Astaldi (+25% teorico), in procedura concorsuale, su ipotesi di un interesse di Salini Impregilo (+1,48%).