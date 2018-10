Borsa Milano cede lo 0,5%, rialzo banche

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Lo spread a 279 punti, in calo rispetto ai 283 della chiusura di ieri, dà fiato alle banche, che in Piazza Affari sono in crescita (+0,75 il Ftse di comparto). Salgono di più le piccole, con Carige che guadagna l'1,6% e Mps l'1,8%, ma anche per le grandi prevalgono gli acquisti: Banco Bpm cresce dell'1,5%, Intesa dello 0,8%, Ubi dello 0,4%, Unicredit dello 0,37%. Ancora sotto pressione Pirelli (-4,6%), dopo la scadenza degli impegni di lock-up (cioè a non vendere) assunti da Camfin e per un downgrade di Ubs. Con l'interessamento di Salini Impregilo, che ha invertito la rotta e sale dello 0,3%, continua il boom di Astaldi (+8,5%).