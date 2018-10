Borsa: Milano cede 0,2% in attesa Def

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Piazza Affari viaggia in territorio negativo (-0,2%), in attesa che si arrivi a una messa a punto completa del Def. Milano non è comunque la peggiore fra i listini europei, tutti sotto pressione. In Piazza Affari corre ancora Astaldi (+12,5%), più volte sospesa al rialzo, dopo l'interesse mostrato da Salini Impregilo (+0,99%). Giornata in rosso per Pirelli (-3%), dopo la scadenza del lock-up di Camfin e un abbassamento del giudizio di Ubs. Tiene il settore banche (+0,65%), con lo spread a 281 punti, sotto cioè i 283 della chiusura di ieri. Salgono Carige (+1,67%), Mps (+1,3%), Intesa (+1,3%9, Bper (+0,78%), Unicredit (+0,13%). Tim guadagna l'1,48%, mentre Moncler cede il 3%.