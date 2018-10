Borsa Milano -0,5%, deboli le banche

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Primi scambi in terreno negativo per Piazza Affari, che cede lo 0,5% a 20.620 punti. Dopo l'annuncio di un interesse da parte di Salini (-5%), Astaldi non fa prezzo con un rialzo teorico del 15%. Male anche Pirelli (-4,6%), dopo la scadenza degli impegni di lock-up assunti da Camfin. Debole il settore banche (-0,2% l'indice di comparto), con Unicredit che cede lo 0,6%, banco lo 0,5%, Ubi lo 0,15%. Piatte Intesa e Carige. Sale Mps (+0,5%).