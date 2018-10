Borsa, Europa giù con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Proseguono in calo le principali borse europee sulla scia di Wall Street (-0,85%) dopo dati macroeconomici, in particolare gli ordini di fabbrica superiori alle stime, che lasciano presagire un inasprimento della politica della Fed sui tassi al Comitato Federale del 7/8 novembre prossimi. In Europa, poi, c'è attesa per il documento di aggiornamento al Def che verrà presentato in Parlamento. Giù Parigi (-1,45%), Londra (-1,21%), Milano (-0,5%), Madrid (-0,48%) e Francoforte (-0,46%). Vendite sul settore tessile e del lusso, dopo le indiscrezioni di stampa su possibili controlli delle autorità cinesi nei confronti degli acquirenti.

Giù Kering (-6,29%), Burberry (-5,9%), Moncler (-5,6%), congelata anche al ribasso, ed Lvmh (-5,24%). Soffre Pirelli (-2,9%), bocciata da Ubs e con la decadenza dei vincoli di 'lock-up' (divieto a vendere) di Camfin, che però non si scioglie, acquisti su Commerzbank (+3,11%), Credit Agricole (+2%), Intesa (+1,9%) e Banco Bpm (+1,1%), con lo spread tre Btp e Bund a 281 punti.