Borsa: Europa debole, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Si muovono a passo di gambero le principali borse europee, all'indomani del discorso del governatore della Fed Jerome Powell, pronto ad agire sui tassi in base alle condiziono macroeconomiche ed in attesa della presentazione della nota di aggiornamento al Def in Parlamento.

Milano (Ftse Mib -0,47%) perde meno di Parigi (-1,08%) e Londra (-0,94%), ma fa peggio di Madrid (-0,17%) e Francoforte (+0,08%), mentre i futures Usa sono in calo dopo il calo delle richieste di disoccupazione ed in attesa degli ordini di fabbrica e di beni durevoli. In calo tutti i settori merceologici, a partire dal tessile con Kering (-5,97%), Burberry (-5,05%), Moncler (-4,4%), congelata anche al ribasso, ed Lvmh (-3,73%). In calo Pirelli (-3,77%), bocciata da Ubs e con la decadenza dei vincoli di 'lock-up' (divieto a vendere) di Camfin, che però non si scioglie .