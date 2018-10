Borsa Europa apre in lieve ribasso

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Apertura in lieve ribasso per le principali Borse europee. Milano ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,11% a 20.713 punti, Francoforte in perdita dello 0,1% a 12.275 punti. Più pesanti i ribassi di Parigi (-0,36% a 5.471 punti) e Londra che, dopo i primi scambi, lascia sul terreno lo 0,27% a 7.500 punti.