Borsa: Asia in calo malgrado Wall Street

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Borse asiatiche ancora sotto pressione, nonostante la chiusura positiva di Wall Street, spinta dai dati positivi su lavoro e sul settore dei servizi. A pesare sui mercati sono ancora i rischi legati alla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,56%, con gli investitori che hanno fatto scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 114,30,e sulla moneta unica a un valore di 131,20. Chiusi per festività i listini cinesi.

Hong Kong cede l'1,8%. Male anche Seul, in calo dell'1,5%, e Mumbai (-0,43%), mentre Sidney guadagna lo 0,46%. I futures indicano aperture al ribasso sia per i listini del Vecchio Continente sia per Wall Street. Fra i dati attesi in giornata, quelli americani sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, sugli ordinativi industriali e di beni durevoli in agosto.