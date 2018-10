Boeri, reddito cittadinanza sbilanciato

(ANSA) - VENEZIA, 4 OTT - "Bisogna essere trasparenti sul profilo distributivo dei provvedimenti che si intendono adottare. Si dice spesso che la quota 100 andrà a beneficio del nord. In realtà più del 40% delle risorse per questa misura andrà ai pensionati del pubblico impiego. Anche il reddito di cittadinanza è fortemente sbilanciato al sud. Credo che non più del 2-3% delle risorse andrà a regioni come il Veneto che conta circa 8/9% della popolazione". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a un convegno a Venezia.