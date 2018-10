Maggiore, no 'esoneri' e-fattura

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Se "si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo" di fatturazione elettronica "a specifiche categorie si introdurrebbero elementi di notevole complessità" per gli operatori tra loro e per l'Agenzia delle Entrate. Lo ha detto il nuovo direttore, Antonino Maggiore, in audizione alla Camera, sottolineando che "la predetta complessità aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo" e "ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di frodi ed evasione Iva".