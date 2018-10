Borsa: Milano in rialzo,sale Recordati

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Ancora una giornata positiva per Piazza Affari con il Ftse Mib che chiude a +0,85% (20.736 punti) e che, in corso di seduta, ha segnato anche un +1,4%. A dare slancio sono state dapprima le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria di una graduale riduzione del deficit dal 2019 e a cui è seguito l'intervento del commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici che ha giudicato un buon segnale la revisione dell'obiettivo pluriennale. Segnali di distensione che hanno impattato sullo spread che ha chiuso in area 283 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,3%.

In luce Recordati (+3,65%) sui rumors di una richiesta di linee di finanziamento per circa 500 milioni di euro in vista di possibili acquisizioni. Nel credito bene Banco Bpm (+2,1%) cui Berenberg ha alzato la raccomandazione ad hold. Mentre le vendite frenano Bper (-1,3%). Fuori dal paniere principale rimbalza Astaldi (+3,5%) sotto la lente per la richiesta di concordato preventivo in continuità.