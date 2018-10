Borsa: Milano (+1%) migliore d'Europa

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Il chiaro allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani (lo spread con la Germania viaggia attorno ai 288 punti) sull'ipotesi di revisione della manovra con un abbassamento nel 2020 e 2021 del rapporto deficit/Pil sotto quota 2,4% spinge Piazza Affari, che è nettamente la migliore tra le Borse europee.

L'indice Ftse Mib sale dell'1% con Banco Bpm del 4%, Intesa di tre punti, Mps del 2,8% e Carige del 5%. In forte recupero anche Tim (+2,5% tentando di tornare a quota 0,5 euro), mentre Eni è piatta con Fca. Sempre in asta di volatilità Astaldi (in aumento teorico del 17%) sulla quale è stato prorogato il divieto di vendite allo scoperto, in calo dello 0,4% Luxottica mentre a Parigi (+0,3% l'indice generale) l'holding post fusione con Essilor sale dello 0,1%. Nella capitale francese bene il titolo Michelin che cresce di quasi il 3% dopo un report positivo di Morgan Stanley. A Londra (Ftse 100 +0,2%) Vodafone sale dell'1,3%. Francoforte è chiusa per la festa dell'unificazione tedesca.