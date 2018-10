Borsa: Asia debole guarda a dazi

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Mercati asiatici in genere deboli, con le Borse cinesi ancora chiuse per festività: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,6% soprattutto sulle incertezze nel commercio mondiale per la guerra dei dazi, mentre Hong Kong in chiusura scende dello 0,2% dopo lo scivolone di ieri.

Chiusa anche Seul, in leggero rialzo Sidney, che ha concluso la seduta in aumento dello 0,3% mentre Mumbai nel finale scende dello 0,6%. Con l'euro che recupera sul dollaro, in leggero aumento i futures sull'avvio delle principali Borse europee.