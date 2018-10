Bekaert: accordo, Cigs da 1 gennaio 2019

(ANSA) - FIRENZE, 03 OTT - E' stato siglato in nottata l'accordo sindacale sulla Bekaert di Figline Valdarno: secondo quanto stabilito al tavolo del ministero dello Sviluppo economico, la fabbrica dello steel cord proseguirà l'attività fino a fine 2018, mentre la cassa integrazione straordinaria a zero ore per cessazione di attività per i 318 lavoratori scatterà dal primo gennaio 2019. L'accordo sul piano sociale prevede strumenti, incentivi e attività finalizzati alla reindustrializzazione del sito e al ricollocamento dei lavoratori.