EssilorLuxottica debutta calma a Parigi

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Primo giorno di quotazione a Parigi per l'holding post fusione EssilorLuxottica: il titolo, con il nuovo 'ticker' El, sale dello 0,6% a 127,9 euro.

Piatta (-0,1%) a Milano anche Luxottica spa, il titolo che per ora resta quotato in Piazza Affari in attesa dell'offerta pubblica di scambio obbligatoria che si concluderà a fine mese, il cui prospetto è atteso entro la prossima settimana.