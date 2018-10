Borsa: Milano piatta con banche in calo

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - La Borsa di Milano (-0,08%) riduce le perdite e galleggia sulla parità in attesa dell'avvio di Wall Street e con i futures americani in calo. Il listino principale è Piazza Affari è appesantito dalle perdite delle banche. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 290 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,34%. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1534 a Londra.

In forte calo Carige (-3,2%), Mps (-2,6%) e Poste (-2,4%).

Procede la seduta in calo anche Tim (-1%) mentre è in rialzo Mediaset (+0,2%). In positivo i titoli legati al petrolio con Eni (+0,3%), Snam (+1,6%), Italgas (+0,2%). Sempre sospesa al ribasso Astaldi.