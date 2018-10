Borsa Milano migliora in attesa Usa

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Piazza Affari gira la boa di metà giornata in un clima sempre molto nervoso ma riducendo chiaramente le perdite dell'avvio: l'indice Ftse Mib (-0,4%) ondeggia attorno a un calo di mezzo punto percentuale, portandosi in linea con gli altri mercati europei che sono rimasti su perdite tra lo 0,3% di Londra e il punto percentuale di Madrid.

In attesa dell'avvio di Wall Street, mentre non sono attesi dati macroeconomici rilevanti dagli Stati Uniti, a Milano si contrae la corrente di vendite sulle banche: Mps perde il 2,7%, Poste il 2,6%, mentre Unicredit perde un punto percentuale, con Intesa che cerca di portarsi sulla parità.

Deboli negli altri settori Stm e Brembo (-2,6%), con Pirelli che perde il 2,3%. In calo di un punto e mezzo Tim a 0,48 euro, qualche acquisto su Snam (+1,3%) e Banca Generali, che sale di due punti. Astaldi è entrata brevemente gli scambi per poi venir immediatamente congelata in asta di volatilità in calo teorico del 29% a 0,44 euro.