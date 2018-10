Borsa Milano male (-1,4%) con banche

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Dopo i primissimi scambi in Piazza Affari non si placa la corrente delle vendite: l'indice Ftse Mib cede l'1,4% con le banche molto deboli per il forte ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani (il Btp a 10 anni segna un aumento dei rendimenti di dodici punti base dopo che lo spread con la Germania ha toccato quota 300).

Tra i titoli principali, Banco Bpm è sospesa in asta di volatilità in calo teorico del 4,8%, Bper perde il 4,5%, Ubi il 4,2%, Mps, Carige, Unicredit e Intesa cedono oltre tre punti percentuali. In caduta anche Tim (-3% a 0,48 euro), tiene Luxottica (+0,6%) dopo la fusione con Essilor, sale dell'1% Saipem.