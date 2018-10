Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Le Borse europee chiudono in calo.

In una seduta scarica di dati macroeconomici gli investitori guardano al botta e risposta tra gli esponenti politici italiani e l'Ue sulla manovra. In calo anche l'euro sul dollaro che si attesta a 1,1560 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 ha chiuso in calo dello 0,5%. In rosso Parigi (-0,71%), Francoforte (-0,42%), Londra (-0,28%) e Madrid (-1,08%).