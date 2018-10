Pmi Eurozona a minimi settembre 2016

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - A settembre l'indice Pmi manifatturiero per l'intera Eurozona peggiora toccando i minimi da settembre 2016. L'indice, rilevato da Ihs Markit, è sceso a 53,2 punti da 54,6 di agosto. Più in dettaglio, in Germania l'indicatore è sceso ai minimi da agosto 2016 segnando un calo a 53,7 da 55,9 di agosto e in Francia l'indice è sceso a 52,5 da 53,5 di agosto.