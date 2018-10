Petrolio: continua volata, Wti a 73,55

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Continuano la corsa le quotazioni del petrolio in avvio di settimana: i contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre guadagnano 30 centesimi a 73,55 dollari al barile. Il Brent sale di altri 54 centesimi a 83,27 dollari. A spingere i prezzi a livelli che non si toccavano da novembre 2014 il calo della produzione Usa ed il dibattito sulle forniture tra il presidente Trump e l'Opec per garantire la stabilità dei mercati.