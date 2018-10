Ok libero scambio Usa-Messico-Canada

(ANSA) - TORONTO (CANADA), 1 OTT - Il Canada e gli Stati Uniti hanno ufficialmente raggiunto nella notte l'accordo per far rimanere il Canada nel patto di libero scambio con Stati Uniti e Messico.

Il rappresentante per il Commercio americano Robert Lighthizer e il ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland hanno annunciato in una dichiarazione congiunta il nuovo Accordo Usa-Messico-Canada (Usmca), che sostituisce così il Nafta.