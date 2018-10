Fca, Gorlier nuovo responsabile Emea

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Pietro Gorlier, torinese, è il nuovo responsabile delle attività di Fca in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). Lo annuncia l'ad del gruppo Mike Manley in una lettera ai dipendenti. Gorlier sostituisce Alfredo Altavilla che si è dimesso il 23 luglio dopo la nomina del nuovo amministratore delegato Mike Manley.

Gorlier, 55 anni, è l'attuale ad della Magneti Marelli e della Mopar. E' entrato in Fiat nel 1989 come analista di mercato in quota Iveco. Al suo posto, in Magneti Marelli. è stato nominato Ermanno Ferrari.

"Queste nomine contribuiscono ad allineare il nostro team di leadership al conseguimento dei risultati definiti nel nostro piano quinquennale", afferma Manley. "Sono la garanzia che manterremo il massimo livello di attenzione nel realizzare gli obiettivi e perseguire l'eccellenza in ciascuna delle nostre regione tra i nostri team funzionali. Servono a fornire il supporto adeguato ai nostri diversi marchi e a consolidare un approccio rigoroso e disciplinato all'allocazione del capitale".