Elite Day, Pmi vitali sviluppo globale

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Le piccole e medie imprese, ambiziose, in rapida crescita e dinamiche, sono la chiave per il futuro dello sviluppo globale, perché contribuiscono a creare opportunità di lavoro e crescita. E' il messaggio dell' "Elite Day", la prima conferenza internazionale in scena a Piazza Affari.

Elite, il programma internazionale del gruppo London Stock Echange, in sei anni ha dato vita a una comunità di oltre 900 società di 32 paesi con 66 miliardi di euro di ricavi aggregati e 400.000 persone impiegate nel mondo. Un network fatto di partnership tra Europa, Stati Uniti, India, Cina, Sud America e Africa, come dimostra anche il recente accordo per lanciare Elite in India nel 2019. A Palazzo Mezzanotte un centinaio di società e partners si sono dati appuntamento per confrontarsi sulle sfide future.

Il ceo di Elite, Luca Peyrano, ha ricordato che la missione di Elite è "supportare gli imprenditori offrendogli opportunità sia di business sia di accesso a un capitale più semplice rispetto al passato".