Cavalli entra in hotellerie a Dubai

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Roberto Cavalli entra nella hotellerie di lusso. Il gruppo fiorentino della moda infatti ha siglato una partnership con Damac Properties, compagnia di sviluppo immobiliare di Dubai, per curare l'interior design del primo Aykon Hotel, struttura da 220 stanze che sarà aperta nel 2023 sulla Dubai Marina con panoramica sulla Palm Jumeirah. L'iniziativa è stata presentata a Milano e in contemporanea a Dubai in concomitanza con l'edizione 2018 di Cityscape Global, una delle principali conferenze del settore che si apre domani nella città emiratina. Lo sviluppo immobiliare (per un valore di mezzo miliardo di dollari) spetterà alla società degli emirati, e Roberto Cavalli invece la cura e il concept di tutto l'intero design. L'hotel sarà solo il primo di almeno altri 5 che saranno aperti nei prossimi 10 anni. Tutti con mobili, tessili, 'art de la table' e tappezzerie firmati Cavalli.