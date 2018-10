Borsa:Milano a +0,8%, spread a 269 punti

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Piazza affari prende fiato dopo un mattinata in luce con il Ftse Mib che lima i guadagni ad un +0,8% a 20.895 punti nonostante le nuove rassicurazioni dall'Ecofin del ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Mentre spread tra btp e bund è piantato in area 269 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,17%. Si confermano il buon passo degli energetici con il petrolio in rialzo. Sale Tenaris (+4,68%), con Saipem (+3,5%) e Snam (+2,15%). In evidenzia poi Fca (+3,16%) con Gorlier nuovo responsabile delle attività in Europa. Proseguono invece le vendite sui bancari con Banco Bpm che lascia sul terreno il 2,31% e, a seguire, Ubi (-1,68%), Mediobanca (-1,51%) e Bper (-1,10%). Frena, tra gli altri, Tim (-1,95%) con il taglio di Barclays ad 'under-weight' da 'equal-weight' e del prezzo obiettivo da 60 a 43 cent. Fuori dal paniere principale Astaldi resta in asta a -25% dopo la richiesta di concordato preventivo.