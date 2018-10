Borsa: Milano in rialzo con Europa

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Piazza Affari (+1%) prosegue in stabile rialzo, dopo il tonfo di venerdì scorso con l'approvazione della nota di aggiornamento del Def. La Borsa di Milano procede in territorio positivo in linea con gli altri listini del Vecchio Continente mentre i futures americani sono in rialzo dopo l'accordo tra Usa-Canada-Messico. Frena lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 269 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,18%. L'euro sul dollaro è a 1,1597 a Londra.

A Milano corre Tenaris (+3,7%) insieme agli altri petroliferi, con il prezzo del greggio in rialzo. Bene anche Saipem (+2,3%), Snam (+1,4%), Italgas (+1,1%) ed Eni (+0,6%).

Positiva la galassia dell'auto con Fca (+2,9%), Ferrari (+1,5%), Brembo (+1%). Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Banca Generali (+1,8%), Mediobanca e Fineco (+1,6%). in controtendenza Carige (-1,5%), Banco Bpm (-0,5%) e Ubi (-0,4%).

Resta in rosso Tim (-1,6%), dopo un downgrade di Barclays che abbassa la raccomandazione sul titolo.