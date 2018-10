Borsa: Milano chiude in calo con banche

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Piazza Affari prima rimbalza, poi rallenta e quindi arretra seguendo lo spread che si allarga e tocca, a fine giornata, quota 282 punti. Il Ftse Mib lascia sul terreno un -0,49 a 20.606 punti. Frenano ancora i bancari con Citi che ha tagliato gli istituti italiani a 'neutral' da overweight, sull'incertezza politica. La peggiore è Banco Bpm (-5,75%), seguita da Ubi (-4,57%), Bper (-3,94%), Intesa (-3,9%). Vendite poi su Tim (-5,3%) con il taglio di Barclays ad 'under-weight' da 'equal-weight' e del prezzo obiettivo da 60 a 43 cent. Di contro corre Moncler (+4,58%) sostenuta dalle buone raccomandazioni degli analisti che citano una solida esecuzione e implementazione della nuova strategia. Buon passo poi per Fca (+2,3%) con Gorlier nuovo responsabile delle attività in Europa e sulla scia del nuovo Nafta, l'accordo tra Usa,Messico e Canada. Acquisti inoltre su Tenaris (+2,7%), Saipem (+1,7%) con il petrolio in rialzo. Ancora un tonfo per Astaldi (-28%) con la richiesta di concordato.