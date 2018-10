Borsa: Europa marcia in positivo

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Borse europee in stabile rialzo nel giorno dell'accordo tra Usa-Canada-Messico che sostituisce il Nafta e con i futures americani che proseguono in rialzo. I listini del Vecchio Continente non sembrano risentire del peggioramento dell'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona che ha toccato i minimi da settembre 2016. L'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,1606 a Londra.

L'indice Euro Stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Avanzano Francoforte (+0,7%), Madrid (+0,4%) e Parigi (+0,2%). Piatta Londra (+0,05%). In positivo i titoli tecnologici (+0,9%) con Nokia (+1,4%) e Logitech (+0,8%). L'aumento del prezzo del greggio spinge il comparto dei petroliferi dove si mettono in mostra Enagas e Repsol (+1%), Total e Shell (+0,6%). Contrastato il settore finanziario dove sono in rosso le banche francesi Credit Agricole (-1,2%) e Bnp Paribas (-0,8%) mentre sono in positivo Banco Bilbao (+1,5%) e Barclays (+1%).