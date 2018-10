Borsa: Europa avanza, brilla Milano

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Le Borse europee a metà mattinata proseguono in terreno positivo, con i futures americani in rialzo dopo l'accordo Usa-Canada-Messico che sostituisce il nafta. Piazza Affari (+1,5%) guida i listini del Vecchio continente in attesa delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin alle quali parteciperà il ministro dell'economia Giovanni Tria che avrà modo di spiegare le decisioni del governo sulla manovra. Prosegue la frenata dello spread tra Btp e Bund a 264 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,14%.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,3 per cento. Avanzano Madrid (+0,7%), Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,3%) mentre è piatta Londra (+0,09%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1610 a Londra.

A Milano prosegue la corsa dei petroliferi con Tenaris (+4,5%). Bene anche il comparto delle auto dove si mette in luce Fca (+3%). Contrastate le banche dove sono in calo Mps (-1,4%) e Banco Bpm (-0,5%).