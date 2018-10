Borsa: Europa apre debole, guarda Usa

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Le Borse europee aprono contrastate con gli investitori che guardano al recente accordo Usa - Messico - Canada (Usmca), che sostituisce così il Nafta.

L'intesa spinge in rialzo i futures americani. Sul fronte valutario in calo l'euro sul dollaro a 1,1585 a Londra.

In rialzo l'indice d'area Stoxx 600 (+0,1%). Avanza Francoforte (+0,16%), in calo Londra (-0,51%) e piatta Parigi (+0,03%).