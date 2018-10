Borsa: Asia chiude in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Le Borse asiatiche in ordine sparso dopo il recente accordo Usa-Messico-Canada (Usmca), che sostituisce così il Nafta. Chiusi i mercati cinesi per festività.

Tokyo (+0,52%) archivia la seduta in rialzo, mantenendosi sui massimi in 27 anni, in scia all'apprezzamento del dollaro sullo yen. La divisa nipponica si assesta ai minimi in 10 mesi e mezzo sul dollaro a quota 113,90, ed è stabile sull'euro poco sopra un valore di 132. A mercati ancora aperti sono in calo Seul (-0,1%) e Mumbai (-0,6%).

Fissata per oggi la riunione dell'Eurogruppo mentre sul fronte macroeconomico sono in arrivo numerosi dati. Atteso l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona, Italia, Francia, Germania e Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Per l'Eurozona e l'Italia attesi anche i dati sulla disoccupazione ad agosto.