Lunedì a Parigi nasce EssilorLuxottica

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Lunedì nascerà EssilorLuxottica, colosso da oltre 16 miliardi di fatturato e 55 di capitalizzazione, nato dall'unione del gruppo italiano dell'occhialeria di Leonardo Del Vecchio e quello francese delle lenti. Lunedì infatti è in programma il cda a Parigi che dovrà avallare il conferimento delle azioni Luxottica di Delfin (la finanziaria di Del Vecchio) in Essilor, e la società francese cambierà appunto nome in EssilorLuxottica. Dal giorno successivo sarà scambiata a Parigi con quel nome. Poi, l'11 ottobre la società invierà alla Consob il prospetto relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria sulle restanti azioni Luxottica (Delfin ha il 62,5%). Il via libera della Consob è atteso entro il 26 ottobre e l'offerta si terrà tra il 29 ottobre e il 27 novembre. Dopo l'ok degli antitrust Usa, Ue, Brasile, Canada e Cina manca la Turchia, non vincolante. Ma la società è fiduciosa sull'esito e andrà avanti con il closing.