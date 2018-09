1 euro su 10 crediti cattivi recuperato

(ANSA) - ROMA, 29 SET - In Italia un euro su 10 di crediti problematici come bollette non pagate, credito al consumo o prestiti viene recuperato dalle aziende associate a Unirec, che si occupano di piano di rientro e soluzioni personalizzate per ogni cliente. Si tratta di 7,5 miliardi di euro sui 71,4 miliardi gestiti nel 2017 che, come spiega Francesco Vovk, presidente dell'associazione, mostrano come si tratti di "un comparto di dimensioni rilevanti". E mentre la Lombardia vanta tassi di recupero europei (14%) altre regioni hanno performance che, come spiega Vovk "sono correlate fortemente con il reddito pro capite", Spicca ad esempio il dato delle Marche (5,8%) colpita dalla crisi del tessile e bancaria.