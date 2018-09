Futures Borsa Milano pesanti, Europa giù

(ANSA) - MILANO, 28 SET - I futures sull'avvio di Piazza Affari sono pesanti, con il contratto sulla partenza dell'indice principale Ftse Mib in calo di circa un punto percentuale rispetto alla chiusura di ieri.

Con i primi scambi sui mercati telematici molto difficili per i titoli di Stato italiani, sono ovviamente fortemente negativi in particolare i futures sui titoli bancari 'made in Italy'. Le previsioni pesanti sulla Borsa di Milano trascinano al ribasso anche i futures sull'avvio degli altri listini europei, visti in calo in avvio tra lo 0,1% e lo 0,4%.