Borsa: Milano sotto pressione, -2,5%

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Piazza Affari dopo l'avvio pesantissimo per ora non riesce a contenere le perdite: in un clima molto nervoso l'indice Ftse Mib cede il 2,5% sotto i 21mila punti, con Banco Bpm in ribasso del 7%, Bper, Unicredit, Intesa, Ubi, Poste e Mps in calo di oltre il 5%. In asta di volatilità Carige.

Il tonfo di Milano si ripercuote sull'Europa: Madrid perde l'1%, Francoforte lo 0,7% nonostante il dato di riduzione della disoccupazione, Parigi lo 0,4% mentre Londra si muove sulla parità sostenuta dalle materie prime.