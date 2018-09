Borsa Milano pesante (-2%), Europa giù

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Piazza Affari dopo la prima fortissima corrente di vendite prova a stabilizzare le perdite: l'indice Ftse Mib cede il 2%, con le banche sempre molto pesanti.

Mentre gli altri mercati azionari europei si muovono in terreno leggermente negativo (Madrid -0,6%, Francoforte -0,4%, Parigi -0,3%, Londra piatta), a Milano in un clima molto nervoso e volatile Banco Bpm cede oltre il 6%, Intesa il 4,5% a 2,29 euro, Unicredit il 4,3% a quota 13,2.

Ubi è rientrata agli scambi normali dopo un passaggio in asta di volatilità in calo del 4,5%, Mps cede quattro punti, Poste il 3,7%. Tra i titoli maggiori tengono Ferrari e Stm, mentre nel paniere a minore capitalizzazione Astaldi scivola dell'8% dopo la richiesta di concordato preventivo con 'riserva' e Banca Ifis perde il 7%.