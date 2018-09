Borsa: Milano chiude a -3,72%

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Piazza Affari chiude in profondo rosso. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,72% a 20.711 punti.

E la eazione del mercato al via libera dell'esecutivo alla nota all'aggiornamento del Def che prevede per i prossimi tre anni un rapporto deficit pil al 2,4% costa cara tanto che il Ftse All Share, l'indice che rappresenta tutte le azioni del listino milanese, perde il 3,51%, mandando in fumo oltre 22 miliardi di euro di capitalizzazione.