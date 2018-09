Borsa Asia non guarda Italia, Tokyo vola

(ANSA) - MILANO, 28 SET - I mercati asiatici e dell'area del Pacifico non guardano ai rischi di tensioni in Europa sulla manovra economica italiana e si muovono generalmente in territorio positivo, con Tokyo che corre sui massimi da quasi 30 anni grazie alla debolezza dello yen e alla solidità mostrata da Wall street.

La Borsa giapponese segna in chiusura con l'indice Nikkei 225 un rialzo nettamente superiore al punto percentuale (+1,4%), mentre Hong Kong sale nel finale dello 0,4%, con i listini cinesi leggermente più ottimisti (Shanghai +0,7%). In aumento anche le Borse di Sidney e Singapore (+0,7% entrambi), mentre l'unico segno negativo viene da Seul, in calo di mezzo punto percentuale.